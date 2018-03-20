Adana Demirspor’da borç açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulübün toplam borcunun 29 milyon 653 bin lira olduğunu açıkladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yönetime geldiklerinden beri gelir ve gider ile ilgili bir bilanço çıkardığını açıkladı. Başkan Gökoğlu, "Adana Demirspor Kulübü'nün şu an borcu nedir, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte bir çalışma yaptık. Çünkü artık yalan haber, iftiralardan dolayı açıklama kararı aldık. Bana göre kimse yalan ve iftira atmamalı ve herkes bunu bilmeli. Size vereceğim bilgiler bir belgedir" dedi.
30 Mayıs itibariyle Adana Demirspor'un gelirlerinin 33 milyon 582 bin lira olduğunu belirten Başkan Gökoğlu, "Kulübün giderleri ise toplam 33 milyon 572 bin Türk Lirasıdır. Bunlar gerçek rakamlardır. Bu rakamları herkes incelesin ve bilsin" şeklinde konuştu. Kalan ödemeler ise 4 milyon 93 bin Türk Lirası" diye konuştu.
Kimseye para ödenmemiş gibi bir ortam oluşturulduğunu söyleyen Başkan Gökoğlu, "Bilançoya bakıldığı zaman bu sezon futbolculara toplamda 9 milyon 100 bin Türk Lirası ödeme yapılmış. Kimseye para ödememişiz diye bir şey yok. Sadece maç başı primlerini ödememişiz. Başka bir borcumuz yok. Bu sıkıntılı dönemde futbolcu kardeşlerime söyledim; bu borçlara senet yapalım, 5 veya 6 aya bölelim dedik, fakat onlar da kendi aralarında konuşmuşlar ve kabul etmediler, durum bu. Bugün itibari ile Adana Demirspor kulübünün borcu 29 milyon 653 bin liradır" şeklinde konuştu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:32
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 2
Yorum
BJK'li Bence Basaksehir daha fazla hak ediyor... bizi resmen dagittilar Pazar. Gerçi Besiktasin bu kadar ruhsuz oynayacagini düsünmezdim..
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 11
Yorum
fb07 aykut hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmadı ki.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda.
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"İçişleri Bakanı amcam olur" diye kandırmış
Toplam 1
Yorum
millet adam hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmıyor.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda
Adana Demirspor’da borç açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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