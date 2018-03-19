Manisaspor garantileyecek
1. Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor, milli maç arasından sonra çıkacağı Tetiş Yapı Elazığspor deplasmanını kazanamazsa düşüşünü matematiksel olarak da erken ilan edecek.
Kadrodaki tecrübeli isimlerle vedalaşıp gençlerle kalan Manisaspor, son 6 haftaya 15 puanla kurtuluş hattının 16 puan gerisinde girdi. Manisaspor, Elazığ'ı yenemediği takdirde resmen düşecek. Siyah-beyazlı ekip kazansa dahi 31 puanlı Eskişehirspor, Balıkesirspor'u yenerse küme düşecek.
Uçurumun kenarındaki Manisaspor'da yaşanan büyük mali sıkıntının ardından gözlerin çevrildiği Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda kulüple ilgili yorum yaptı. Tarzan'ın eski başkanlarından da olan Ergün, takım 2 sezon önce 2. Lig'den çıktıktan sonraki olaylı kongre sürecini hatırlatıp, "Manisaspor süreçlerini çok konuştuk, çok şeyler yaşandı. Oraya girmek istemiyorum. İki sene önce destek verdiğimiz takım şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra başkan bana, 'Sen kimsin?' dedi. Takımın geldiği yer belli. Bu hale getirenler düşünsün" ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:06
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
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