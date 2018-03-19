"Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz"
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta sonunda 54 puanla liderlik koltuğuna oturan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, taraftar desteğiyle ait oldukları Süper Lig'e dönmenin tek arzuları olduğunu söyledi.
Bakır, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Adanaspor maçında 1-1 berabere kalarak hiç beklemedikleri 2 puan kaybettiklerini belirtti.
İlk dakikalarda bireysel hatalardan kaynaklı gol yiyerek geri düştüklerini ifade eden Bakır, "Maçın son dakikasına kadar mücadele ettik. Maç içerisinde birçok pozisyona girdik ama galibiyeti getiren golü bulamadık. Özellikle iç saha maçlarında yaşanan puan kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi oynadığımız karşılaşmada puan kaybı yaşamak bizi daha da fazla üzüyor." dedi.
Bakır, ligde bitime 6 hafta kaldığına dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:
"Süper Lig inancımızı her seferinde vurguluyoruz. Geçtiğimiz yıl düştüğümüz Süper Lig'e bu sene dönmek için çabalıyoruz. Camia olarak inancımız tam. Taraftarlarımızın desteğiyle ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek tek arzumuz. Elbette kolay olmadığının bilincindeyiz ama camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek başaracağımızı da biliyoruz. Zorlu bir yarış ve kalan 6 hafta var. Özellikle rakiplerimizin birbirleri ile oynayacağı haftalar çok önemli. Yarışın içerisine Gazişehir Gaziantep ve Altınordu ekipleri de girdi. Kalan haftalarda çok keyifli bir yarış olacak."
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
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