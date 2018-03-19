"Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz" – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz"

    "Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz"

    1. Lig'de 28. hafta sonunda 54 puanla liderlik koltuğuna oturan 'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, taraftar desteğiyle ait oldukları 'e dönmenin tek arzuları olduğunu söyledi.

    Bakır, yaptığı açıklamada, son oynadıkları Adanaspor maçında 1-1 berabere kalarak hiç beklemedikleri 2 puan kaybettiklerini belirtti.

    İlk dakikalarda bireysel hatalardan kaynaklı gol yiyerek geri düştüklerini ifade eden Bakır, "Maçın son dakikasına kadar mücadele ettik. Maç içerisinde birçok pozisyona girdik ama galibiyeti getiren golü bulamadık. Özellikle iç saha maçlarında yaşanan puan kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi oynadığımız karşılaşmada puan kaybı yaşamak bizi daha da fazla üzüyor." dedi.

    Bakır, ligde bitime 6 hafta kaldığına dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:

    " inancımızı her seferinde vurguluyoruz. Geçtiğimiz yıl düştüğümüz 'e bu sene dönmek için çabalıyoruz. Camia olarak inancımız tam. Taraftarlarımızın desteğiyle ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek tek arzumuz. Elbette kolay olmadığının bilincindeyiz ama camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek başaracağımızı da biliyoruz. Zorlu bir yarış ve kalan 6 hafta var. Özellikle rakiplerimizin birbirleri ile oynayacağı haftalar çok önemli. Yarışın içerisine Gazişehir ve Altınordu ekipleri de girdi. Kalan haftalarda çok keyifli bir yarış olacak."

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN