Zonguldak freni – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    freni

    <a href="/index/zonguldak?id=ec911bc3-aea3-4b21-8afa-4d65b8ba8464" class="" rel="tag">Zonguldak</a> freni

    ekibi, Bugsaş’ı 2-1’le geçmeyi başardı.

    'ta son haftaların formda iki ekibi Bugsaş ve Kömür kozlarını paylaştı. Ankara Ostim Stadı'ndaki mücadelede konuk takım 17'de Onur'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45'te rakip fileleri bir kez daha sarsan Onur, takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü. Bugsaş'ın tek golü 79'da Sertaç'tan geldi: 2-1. Kalan sürede gol olmayınca 34 puana yükseldi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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