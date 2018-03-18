Altınordu’dan müthis zafer
Son haftaların formda takımı, dün Denizlispor’a şans tanımadı. İzmir ekibi, Kerim’in 2 frikik golüyle rakibini yıktı, 4’te 4 yaptı
BORNOVA Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. Süper Lig'i hedefleyen Altınordu, kümede kalma savaşı veren Denizlispor'u son dakika golüyle yıktı. Kerim Avcı'nın yıldızlaştığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi, üst üste 4. maçını da kazandı. İlk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. 12'de Mehmet Akyüz'ün şutunu Erce son anda çıkardı.
JENERİKLİK GOLLER
22. dakikada kazanılan frikiğin başına geçen Kerim Avcı, topu ağlara yolladı: 1-0. 41'de bu kez Veli'nin şutu direkte patladı. 47'de Mehmet sahneye çıktı ve düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90 artı 4'te bir kez daha frikik kazanan ev sahibinde topun başına Kerem geçti. Yıldız futbolcu, sert bir şutla skoru belirledi: 2-1.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:40
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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