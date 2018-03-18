Altınordu’dan müthis zafer

BORNOVA Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. Süper Lig'i hedefleyen Altınordu, kümede kalma savaşı veren Denizlispor'u son dakika golüyle yıktı. Kerim Avcı'nın yıldızlaştığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi, üst üste 4. maçını da kazandı. İlk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. 12'de Mehmet Akyüz'ün şutunu Erce son anda çıkardı.

JENERİKLİK GOLLER

22. dakikada kazanılan frikiğin başına geçen Kerim Avcı, topu ağlara yolladı: 1-0. 41'de bu kez Veli'nin şutu direkte patladı. 47'de Mehmet sahneye çıktı ve düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90 artı 4'te bir kez daha frikik kazanan ev sahibinde topun başına Kerem geçti. Yıldız futbolcu, sert bir şutla skoru belirledi: 2-1.