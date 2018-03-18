Altınordu’dan müthis zafer – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    ’dan müthis zafer

    Altınordu’dan müthis zafer

    Son haftaların formda takımı, dün ’a şans tanımadı. ekibi, Kerim’in 2 frikik golüyle rakibini yıktı, 4’te 4 yaptı

    BORNOVA Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. 'i hedefleyen , kümede kalma savaşı veren 'u son dakika golüyle yıktı. 'nın yıldızlaştığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ev sahibi, üst üste 4. maçını da kazandı. İlk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. 12'de Mehmet Akyüz'ün şutunu Erce son anda çıkardı.

    JENERİKLİK GOLLER
    22. dakikada kazanılan frikiğin başına geçen Kerim Avcı, topu ağlara yolladı: 1-0. 41'de bu kez Veli'nin şutu direkte patladı. 47'de Mehmet sahneye çıktı ve düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90 artı 4'te bir kez daha frikik kazanan ev sahibinde topun başına Kerem geçti. Yıldız futbolcu, sert bir şutla skoru belirledi: 2-1.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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