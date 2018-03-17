Liderlik sürecek
Adanaspor maçına odaklanan yeşil-mavililerin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Her zamanki gibi taraftarımızın desteğiyle kazanarak zirvede kalmak istiyoruz” dedi
Süper Lig yolunda dolu dizgin ilerleyen Çaykur Rizespor, Adanaspor maçına kilitlendi. En zor maçlardan birini oynayacaklarını dile getiren basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Sahaya çıkacak oyuncularımızın bu maçı kazanacak güçte ve kalitede olduğunu biliyoruz. Süper Lig yolunda zor bir virajdayız. Her zaman olduğu gibi taraftarımızın desteğiyle kazanarak zirvede kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ADANA'NIN KALİTESİ YÜKSEK
İLERLEYEN haftalara güvenli bakmak istediklerini kaydeden Bakır, " Puan tablosuna baktığımız zaman Adanaspor'un yeri çok iyi gözükmüyor ama takım kalitesi çok yüksek. Çok değerli oyunculara sahip. Bu maçı kazanmamız önümüzdeki haftalar için bizi rahatlatacaktır. Hata yapmak istemiyoruz" dedi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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