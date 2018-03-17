Liderlik sürecek

Süper Lig yolunda dolu dizgin ilerleyen Çaykur Rizespor, Adanaspor maçına kilitlendi. En zor maçlardan birini oynayacaklarını dile getiren basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Sahaya çıkacak oyuncularımızın bu maçı kazanacak güçte ve kalitede olduğunu biliyoruz. Süper Lig yolunda zor bir virajdayız. Her zaman olduğu gibi taraftarımızın desteğiyle kazanarak zirvede kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ADANA'NIN KALİTESİ YÜKSEK

İLERLEYEN haftalara güvenli bakmak istediklerini kaydeden Bakır, " Puan tablosuna baktığımız zaman Adanaspor'un yeri çok iyi gözükmüyor ama takım kalitesi çok yüksek. Çok değerli oyunculara sahip. Bu maçı kazanmamız önümüzdeki haftalar için bizi rahatlatacaktır. Hata yapmak istemiyoruz" dedi.