Gazişehir Gaziantep gol oldu yağdı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    gol oldu yağdı

    Gazişehir Gaziantep gol oldu yağdı

    Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında , deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 6-0 yendi.

    Stat: Manisa 19 Mayıs

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

    Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bayram Büstaç, Furkan Parsak, Berk Cambaz, Ulaş Doğuş Kaya, Sebaihi (Dk. 46 Ömer Atiş), İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın Açık), Asım Hamzaçebi

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, , Uğurlu, Adama Ba (Dk. 61 ), (Dk. 80 Zec), Gökhan Alsan (Dk. 71 Murat Ceylan), Segbefia, ,

    Goller: Dk. 3 Özgür Can Özcan, Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 61 ve 90 İsmail Konuk, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 74 Del Valle ()

    Sarı kartlar: Dk. 65 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Asım Hamzaçebi (Grandmedical Manisaspor)

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:08
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