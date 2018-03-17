Gazişehir Gaziantep gol oldu yağdı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 6-0 yendi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bayram Büstaç, Furkan Parsak, Berk Cambaz, Ulaş Doğuş Kaya, Sebaihi (Dk. 46 Ömer Atiş), İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın Açık), Asım Hamzaçebi
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Adama Ba (Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk), Okan Derici (Dk. 80 Zec), Gökhan Alsan (Dk. 71 Murat Ceylan), Segbefia, Del Valle, Özgür Can Özcan
Goller: Dk. 3 Özgür Can Özcan, Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 61 ve 90 İsmail Konuk, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 74 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 65 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Asım Hamzaçebi (Grandmedical Manisaspor)
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:08
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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