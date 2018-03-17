Elazığspor 3 attı 3 aldı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Elazığspor 3 attı 3 aldı

    Elazığspor 3 attı 3 aldı

    1. Lig'in 28. haftasında , deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Yiğit Arslan, Yılmaz, Emin Yıldırım

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, , Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun (Dk. 66 Cuma Furkan Özyaşar), Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Mustafa Bayram Çakır, Gökhan Çamur (Dk. 76 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem (Dk. 85 Zeki Sinanoğlu)

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Fatih , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, (Dk. 70 ), Kadir Bekmezci, Tatos, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Muhammed Ildiz), Hora, Diarra (Dk. 84 Adem Alkaşi)

    Goller: Dk. 65 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Tatos, Dk. 80 Diarra ()

    Kırmızı kart: Dk. 40 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

    Sarı kartlar: Dk. 34 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor)

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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