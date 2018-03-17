Elazığspor 3 attı 3 aldı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun (Dk. 66 Cuma Furkan Özyaşar), Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Mustafa Bayram Çakır, Gökhan Çamur (Dk. 76 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem (Dk. 85 Zeki Sinanoğlu)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Fatih Serkan Kurtuluş, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Alpaslan Öztürk (Dk. 70 Mertan Caner Öztürk), Kadir Bekmezci, Tatos, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Muhammed Ildiz), Hora, Diarra (Dk. 84 Adem Alkaşi)
Goller: Dk. 65 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Tatos, Dk. 80 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:59
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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