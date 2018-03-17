Altınordu, Denizlispor'u evinde devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Altınordu, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Emrah Ünal
Altınordu: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 80 Alican Özfesli), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 72 Berkay Samancı), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (Dk. 87 Fatih Aktay)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter (Dk. 82 Canberk Aydın), Lazic, Taha Can Velioğlu, Alperen Babacan, Cihan Özkaymak, Kappel (Dk. 76 Barış Örücü), Hasan Kılıç, Veli Acar, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı)
Goller: Dk. 22 ve 90+7 Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 47 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Aissati, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 90+6 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+7 Hasan Kılıç, Cihan Özkaymak (Maç bitiminde) (Denizlispor), Dk. 42 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:02
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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