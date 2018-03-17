Altınordu, Denizlispor'u evinde devirdi – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Altınordu, Denizlispor'u evinde devirdi

    Altınordu, Denizlispor'u evinde devirdi

    1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Altınordu, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Emrah Ünal

    Altınordu: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 80 Alican Özfesli), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Kuru, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 72 Berkay Samancı), Serkan Göksu, , (Dk. 87 Fatih Aktay)

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, (Dk. 82 ), Lazic, Taha Can Velioğlu, Alperen Babacan, Cihan Özkaymak, Kappel (Dk. 76 Barış Örücü), , , Aissati, (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı)

    Goller: Dk. 22 ve 90+7 Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 47 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

    Sarı kartlar: Dk. 26 Aissati, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 90+6 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+7 Hasan Kılıç, Cihan Özkaymak (Maç bitiminde) (Denizlispor), Dk. 42 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:02
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