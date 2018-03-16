Manisaspor'un konuğu Gazişehir Gaziantep
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Play-Off potasında yer alan Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı maç saat 15.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Alper Önal müsabakada forma giyemeyecek. Manisaspor Teknik Direktörü Aytekin Viduşlu, onur mücadelesi verdiklerini belirterek, "Genç futbolcularımızla elimizden gelen performansı sergileyeceğiz. Rakibimiz zirveyi hedefliyor. Oyuncularıma inanıyorum, kolay pes etmeyeceğiz" yorumunu yaptı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:55
-
Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
-
Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
-
Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Manisaspor'un konuğu Gazişehir Gaziantep haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.