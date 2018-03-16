Kurtarıcı Tekke – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Kurtarıcı Tekke

    Kurtarıcı Tekke

    ’nin göreve gelmesinin ardından adeta uçuşa geçen ’nin ligde kalma yolundaki en büyük kozu genç teknik adam olacak

    SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Denizlispor, Altınordu deplasmanında da bunu sürdürmek istiyor. 'le başladığı sezonda Reha Erginer'in ardından 'nin gelmesiyle coşan yeşil-siyahlılar, ateş hattındaki en yakın rakibi Eskişehir'le farkı bire indirdi. Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Sezonun ilk yarısı 17 maçta 14 puan topladık. 2.yarı ise 10 maçta 16 puan aldık. hocamız ile iyi bir ivme yakaladık. Takım kazandıkça futbolculara özgüven de geldi. Takıma gerekli görevleri yerine getirirsek, bu takım ligde kesinlikle kalacaktır. Bu aşamada maddi desteklere ihtiyacımız var" diyerek destek çağrısında bulundu.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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