Eskişehirspor yemekte buluştu – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    yemekte buluştu

    Eskişehirspor yemekte buluştu

    yöneticileri ve sporcuları yemekte buluştu.

    Yemekte; Başkanı , Teknik Direktörü Yücel İldiz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, İdari Direktör Ayhan Taşçı ve futbolcular eşleri ile birlikte yer aldı. Sohbet havasında geçen yemek sonrasında iş adamı Eskişehirspor'a MKE Ankaragücü karşısında başarı dileklerinde bulundu. Başkan Halil Ünal ise Muharrem Demirel'e teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor formasını hediye etti.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:13
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