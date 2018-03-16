ES-ES’in çıkış maçı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    ES-ES’in çıkış maçı

    ES-ES’in çıkış maçı

    Düşme ateşini yakından hisseden ’da Kaan Kanak, şiddetle puana ihtiyaç duyduklarını ve Ankaragücü maçının çıkışın başlangıcı olacağını söyledi

    'un başarılı oyuncularından Kaan Kanak Ankaragücü maçı öncesinde şiddetle puana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Eski takımına karşı oynayacak Kaan, "Karşımızda şampiyonluğa oynayan bir takım var. Aslında biz iyi futbol oynuyoruz ama son haftada hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Bizim şiddetle puanlara ihtiyacımız var. Bu maçtan itibaren bir çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bu maç bir başlangıç olacak. Duygusal açıdan benim için değişik bir maç olacak. İlk defa Ankaragücü'ne karşı bir maç oynayacağım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, pazar günü oynanacak karşılaşmada Eskişehirspor taraftarının 19 Mayıs Stadı'na alınmayacağını açıkladı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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