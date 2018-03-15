Eskişehirspor taraftarına kötü haber – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    taraftarına kötü haber

    Eskişehirspor taraftarına kötü haber

    taraftarı, Ankaragücü ile oynanacak mücadeleye alınmayacak.

    1. Lig'in 28. haftasında Ankaragücü evinde 'u ağırlayacak. Pazar günü oynanacak mücadele öncesi kararını verdi. Bu karara göre misafir takımının taraftarı 'na alınmayacak. Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, 14.03.2018 tarih ve 2018/15 kararı ile, Pazar günü karşılaşacağımız, MKE Ankaragücü maçına taraftarımız, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na alınmayacaktır" denildi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:44
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