Eskişehirspor taraftarına kötü haber
Eskişehirspor taraftarı, Ankaragücü ile oynanacak mücadeleye alınmayacak.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:44
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
bjk smokie :) balıkesire kiraladığımız sedat şahintürk 6 gol 4 asist yapmış süratli çalım var şut var seneye banko lensi q7yi banko keser ! ;) ;) ;) ;) ;)
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
menteş korucan Galatasaray UEFA ve Süper Kupayı kaldırırken ne devleri eledi hala belleklerde ancak Beşiktaş Bayern'e her iki karşılaşmada da yenildi.YAZIK
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basaksehir'le cikisa baslar, sampiyonluk turunu attiktan sonrada durur !
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