Webo’dan kötü haber – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Webo’dan kötü haber

    Webo’dan kötü haber
    GAZİŞEHİR Gaziantep'e golcü oyuncusu 'dan kötü haber geldi. İdmanda sağ arka adalesinden sakatlanan Kamerunlu oyuncuda ikinci dereceden yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisine başlanan Webo'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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