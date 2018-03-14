Es-Es’te İldiz görev başında – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Es-Es’te İldiz görev başında

    Es-Es’te İldiz görev başında
    SPOR Toto 1'inci Lig'in 27'inci haftasında Altınordu'ya kendi sahasında 4-2 mağlup olan 'da, teknik direktör 'in görevi bırakacağı iddiaları asılsız çıktı. Haberlerin dedikodudan ibaret olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Çıkan haberler doğru değil. Zaten her maçın ardından Sayın Başkan Halil Ünal'la durum değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Eskişehirspor'u bulunduğu bu kötü durumdan hep birlikte el ele verererek kurtaracağız" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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