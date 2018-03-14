Galip Güzel, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde iyi bir gidişatları olduğunu belirtti.

Kazanmayı alışkanlık haline getirdiklerini ifade eden Güzel, "Bunun da avantajını görüyoruz. Ligde çekişmeli, zor bir mücadele yaşanıyor, her takım her takımı yenebilecek güçte. Hem ilk iki hem de ilk altı takım arasına kalmak için büyük bir yarış yaşanıyor. Kopan takım yok." dedi.

Avantajlı durumda olduklarını dile getiren Galip Güzel, şöyle devam etti:

"Son haftalarda çıkış içinde olan Boluspor'u mağlup ettikten sonra şimdi düşüş içindeki Adanaspor ile sahamızda oynayacağız. Her maç gibi bu karşılaşma da çok zor. Adanaspor maçını da kazanıp avantajımızı sürdürmek istiyoruz. Üst üste üçüncü galibiyetimizi alarak ayrı bir avantaj daha yakalayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu ligde ne kadar avantaj yakalasan bile çok dikkatli olmak zorundasın. Tedbiri elden bırakmayıp asla rehavete kapılmayacaksın. Ligin boyu kısaldıkça maçların zorluk derecesi de artıyor. Beklenmedik puan kayıpları yaşanıyor. Çaykur Rizespor olarak bizim istikrarlı bir gidişatımız var. Bunu da sürdürüp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için de adımlarımızı çok sağlam atmak zorundayız."

Kendi performansını da değerlendiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Katkı sağlamak istiyorum. Çaykur Rizespor'a devre arasında transfer oldum ve benim için ikinci yarı güzel başladı. Son haftalarda performans açısından biraz düşüşüm oldu ama Boluspor maçı ile birlikte oynamaya başladım.Takımıma gol, asist ve oyun içindeki mücadeleyle katkı sağlamak istiyorum. Daha da yükselen bir performans göstereceğim." ifadelerini kullandı.