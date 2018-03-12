Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü

Özkul, yaptığı açıklamada, karşılaşmada çok baskılı oynamalarına rağmen fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Futbolda şanssızlıklar olduğunu ve bu sezon bu şanssızlıkları yoğun olarak yaşadıklarını belirten Özkul, "Baskı kurduk, etkili oyun sergiledik ancak vurduğumuz toplar girmedi, direkten döndü. Rakip bizim kaleye iki kere geldi, gol oldu. Mağlubiyet hiç aklımızdan geçmiyordu, üzgünüz." diye konuştu.

İbrahim Özkul, kalan maçlara her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacaklarını belirterek, ligdeki durumlarıyla ilgili bir şey söylemenin şu an için erken olduğunu kaydetti.

Müsabakada rakibi ile girdiği mücadelede ayağı kırılan Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen'e camia olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Özkul, "Giresunspor camiası olarak Sezer kardeşimizin ayağının kırılmasına üzüldük, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur." ifadesini kullandı.