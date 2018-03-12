Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü

    Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü

    1. Lig'de konuk ettiği 'a 2-0 yenilen Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı , "Mağlubiyet hiç aklımızdan geçmiyordu, üzgünüz." dedi.

    Özkul, yaptığı açıklamada, karşılaşmada çok baskılı oynamalarına rağmen fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

    Futbolda şanssızlıklar olduğunu ve bu sezon bu şanssızlıkları yoğun olarak yaşadıklarını belirten Özkul, "Baskı kurduk, etkili oyun sergiledik ancak vurduğumuz toplar girmedi, direkten döndü. Rakip bizim kaleye iki kere geldi, gol oldu. Mağlubiyet hiç aklımızdan geçmiyordu, üzgünüz." diye konuştu.

    , kalan maçlara her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacaklarını belirterek, ligdeki durumlarıyla ilgili bir şey söylemenin şu an için erken olduğunu kaydetti.

    Müsabakada rakibi ile girdiği mücadelede ayağı kırılan Adana Demirsporlu futbolcu Sezer Özmen'e camia olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Özkul, "Giresunspor camiası olarak Sezer kardeşimizin ayağının kırılmasına üzüldük, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur." ifadesini kullandı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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