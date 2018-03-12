Ankaragücü deplasmanda galip
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
25. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim'in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
29. dakikada Enes'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Cajic'in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer'in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
62. dakikada Eslem'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.
72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer'in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
78. dakikada Eslem'in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Erdem'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:09
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Ankaragücü deplasmanda galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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