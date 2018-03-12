Ankaragücü deplasmanda galip

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim'in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.



29. dakikada Enes'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



36. dakikada Cajic'in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.



43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer'in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.



45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



62. dakikada Eslem'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.



72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer'in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



78. dakikada Eslem'in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



89. dakikada Erdem'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

