Ümraniyespor yara sardı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    yara sardı

    Ümraniyespor yara sardı
    SPOR Toto 1'inci Lig 27'nci haftasında kendi sahasında Manisa-spor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'de ve 82'de İbrahim Akdağ kaydetti.Geçtiğimiz haftadaki Gazişehir yenilgisini unutan ekibi puanını 47'ye yükseltti.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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