Gol yağmuru – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    yağmuru

    Turgutluspor, Erciyes’e olup yağdı.

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutlu sporküme düşmesi kesinleşen Erciyesspor'a deplasmanda oynadığı maçta adeta olup yağdı: 9-0. Karşılaşmanın gollerini 21.dakikada Yaşar, 22. dakikada Ozan 24'üncü dakikada Fatih Somuncu, 37. dakikada Ozan 41'inci dakikada Muhammed Can 44'üncü dakikada Yaşar 74'üncü dakikada Abdullah Berkay, 78'inci dakikada Emin, 90'ıncı dakikada Oğuz attı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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