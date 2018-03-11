Bir attı üç kaldı. – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Bir attı üç kaldı.

    Bir attı üç kaldı.

    Karacabey, Uşakspor’u ’ın tek golü ile geçti

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında grup lideri Utaş Uşakspor'u mağlup etti. Maçın ilk yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. 74'de oyuna giren 'ın bir dakika sonra kaleci Ersin'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. Karacabey Birlik 1-0 kazandı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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