Kocaelispor play-off aşkına Payas’a bilendi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    play-off aşkına ’a bilendi

    Kocaelispor play-off aşkına Payas’a bilendi
    3. LİG 3. Grup'ta son 7 karşılaşmasında bileği bükülmeyen, gözünü play-off hattına çeviren , bugün deplasmanında bu serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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