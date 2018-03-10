Kocaelispor play-off aşkına Payas’a bilendi
3. LİG 3. Grup'ta son 7 karşılaşmasında bileği bükülmeyen, gözünü play-off hattına çeviren Kocaelispor, bugün Payas deplasmanında bu serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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