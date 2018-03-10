Es-Es'in final maçı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Es-Es'in final maçı

    Es-Es'in final maçı

    ’de , “Altınordu maçında puan kaybına tahammülümüz yok” dedi

    1. Lig'de ateş hattının üstünde sıkıntılı haftalar geçiren Eskişehirspor, evindeki Altınordu karşılaşmasını adeta final maçı gibi görüyor. yenilgisiyle galibiyet hasreti 2 maça çıkan Es-Es'te Teknik Direktör , geldikleri günden bu yana Eskişehirspor'u sağlıklı bir yapıya ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

    'BU ÇOCUKLARI DESTEKLEYİN'
    Pazartesi günü Altınordu önünde çok önemli bir mücadele yapacaklarını vurgulayan İldiz, "Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Altınordu karşısında hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Tüm Eskişehirlilerin en iyi şekilde takımını desteklemesini istiyorum. Bu çocukların iyi desteklenip, ateşlenmesi gerekiyor" diye destek çağrısı yaptı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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