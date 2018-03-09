Beklenen Lincoln geldi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Beklenen Lincoln geldi

    Beklenen Lincoln geldi
    ÇAYKUR 'nin sezon başında Gremio'dan kiraladığı Lincoln, Gaziantepspor karşısında göz doldurdu. Brezilyalı oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırarak bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Taraftarlar sosyal medyada, "Beklenen Lincoln sonunda geldi" yorumlarını yaptı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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