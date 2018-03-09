Başkan Çelikcan sözünü tuttu – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan Çelikcan sözünü tuttu

    Başkan Çelikcan sözünü tuttu

    Başkanı Eskişehir ve Denizlispor maçları öncesi vadettiği 100 bin liralık galibiyet primini kendisini makamında ziyaret eden Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı’na takdim etti.

    'nın köklü spor kulüplerinden olan ve 'un eski parlak günlerine mutlaka dönmesi gerektiğini belirten Başkanı , "Bu 'mızın meselesidir. Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. Biz her iki takımımızı da ligde üst sıralarda görmek istiyoruz. Adana'mıza da bu yakışır. Demirspor'umuz zor bir dönemden geçiyor. Düşme hattından kurtulması için artık her maç çok önemli.

    Adana kenetlendi ve Demirspor çok önemli olan 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Biz bunun bir başlangıç olmasını ve bütün maçlara bu
    motivasyonla çıkmasını arzu ediyoruz. Denizlispor maçında futbolcularımız üzerine düşeni yaptı. Biz de söz verdiğimiz gibi 100 bin liralık galibiyet primini kulübümüze takdim ettik" dedi.

    Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı ise destekleri için Başkan Çelikcan'a teşekkür etti.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Çelikcan sözünü tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN