Başkan Çelikcan sözünü tuttu
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Eskişehir ve Denizlispor maçları öncesi vadettiği 100 bin liralık galibiyet primini kendisini makamında ziyaret eden Adana Demirspor Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı’na takdim etti.
Adana'nın köklü spor kulüplerinden olan Adana Demirspor ve Adanaspor'un eski parlak günlerine mutlaka dönmesi gerektiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bu Adana'mızın meselesidir. Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. Biz her iki takımımızı da ligde üst sıralarda görmek istiyoruz. Adana'mıza da bu yakışır. Demirspor'umuz zor bir dönemden geçiyor. Düşme hattından kurtulması için artık her maç çok önemli.
Adana kenetlendi ve Demirspor çok önemli olan 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Biz bunun bir başlangıç olmasını ve bütün maçlara bu
motivasyonla çıkmasını arzu ediyoruz. Denizlispor maçında futbolcularımız üzerine düşeni yaptı. Biz de söz verdiğimiz gibi 100 bin liralık galibiyet primini kulübümüze takdim ettik" dedi.
Adana Demirspor Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı ise destekleri için Başkan Çelikcan'a teşekkür etti.
Adana kenetlendi ve Demirspor çok önemli olan 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Biz bunun bir başlangıç olmasını ve bütün maçlara bu
motivasyonla çıkmasını arzu ediyoruz. Denizlispor maçında futbolcularımız üzerine düşeni yaptı. Biz de söz verdiğimiz gibi 100 bin liralık galibiyet primini kulübümüze takdim ettik" dedi.
Adana Demirspor Başkan Vekili İmam Gazali Hıradağı ise destekleri için Başkan Çelikcan'a teşekkür etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:00
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sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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