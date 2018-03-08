Uşaklılar keyifli – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Uşaklılar keyifli

    Uşaklılar keyifli
    3. Lig 3. Grup'ta lider olan Utaş Uşakspor art arda 3 haftadır kazanıyor. Teknik direktör Hakan Şapçı "En yakın takipçimizle arayı 10 puan açtık. Önemli bir avantaj yakaladık" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    TFF
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