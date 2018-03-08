Trafo patladı maç tatil edildi
Ankaragücü ile Adanaspor arasındaki maç elektrik arızası nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti.
Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu. Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi.
KARŞILAŞMA YARIN
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü ile Adanspor arasında oynanan karşılaşma stat elektiriklerinde oluşan arıza nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Ankaragücü ve Adanaspor yetkilileri maçın ardından yapılan görüşmeler sonucunda maçın yarın oynanması yönünde anlaşmaya vardılar. Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Adanaspor maçını tarafların oynama isteğini değerlendirdi ve rapor altına alınan kararda, maçın yarın 14.30'da oynanmasına karar verdi. TFF, kararı maçın hakemi ve kulüplere sözlü olarak bildirdi. Resmi karar ilerleyen saatlerde açıklanacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:57
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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