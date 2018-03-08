Trafo patladı maç tatil edildi – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trafo patladı maç tatil edildi

    Trafo patladı maç tatil edildi

    ile arasındaki maç elektrik arızası nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

    Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında , sahasında 'u konuk etti.

    Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 9'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu. Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi.

    KARŞILAŞMA YARIN

    Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü ile Adanspor arasında oynanan karşılaşma stat elektiriklerinde oluşan arıza nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Ankaragücü ve Adanaspor yetkilileri maçın ardından yapılan görüşmeler sonucunda maçın yarın oynanması yönünde anlaşmaya vardılar. Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Adanaspor maçını tarafların oynama isteğini değerlendirdi ve rapor altına alınan kararda, maçın yarın 14.30'da oynanmasına karar verdi. TFF, kararı maçın hakemi ve kulüplere sözlü olarak bildirdi. Resmi karar ilerleyen saatlerde açıklanacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trafo patladı maç tatil edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN