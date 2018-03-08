Lincoln'e taraftarlardan büyük övgü – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'e taraftarlardan büyük övgü

    Lincoln'e taraftarlardan büyük övgü

    Brezilya Serie A'da geçtiğimiz sezon toplamda 21 maçta forma giyen 'un, 'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Bir yıllığına kiralanan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ilk golünü maçının 10'uncu dakikasında kaydetti. Bu gol oyuncunun Türkiye liglerinde ki ilk golü oldu. Brezilyalı genç oyuncu, aynı maçın 71 ve 86'ıncı dakikalarında attığı gollerle hat-trick yaptı.

    Brezilyalı oyuncu bu sezon 1'inci Lig'de 15 karşılaşmada forma şansı bulabildi. 5 kez ilk on birde sahaya çıkan oyuncu 2 kez ise karşılaşmalarında oynama fırsatı buldu.

    Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Lincoln, kentin plaka kodu olan 53 numaralı forma ile attığı 3 golle sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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