Lincoln'e taraftarlardan büyük övgü
Brezilya Serie A'da geçtiğimiz sezon toplamda 21 maçta forma giyen Lincoln'un, Çaykur Rizespor'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Bir yıllığına kiralanan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ilk golünü Gaziantepspor maçının 10'uncu dakikasında kaydetti. Bu gol oyuncunun Türkiye liglerinde ki ilk golü oldu. Brezilyalı genç oyuncu, aynı maçın 71 ve 86'ıncı dakikalarında attığı gollerle hat-trick yaptı.
Brezilyalı oyuncu bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de 15 karşılaşmada forma şansı bulabildi. 5 kez ilk on birde sahaya çıkan oyuncu 2 kez ise Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynama fırsatı buldu.
Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Lincoln, kentin plaka kodu olan 53 numaralı forma ile attığı 3 golle sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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