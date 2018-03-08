Kalpar: Üzüldük – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Kalpar: Üzüldük

    Kalpar: Üzüldük
    Tetiş Yapı 'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, yenilgisine üzüldüklerini söyledi. Deneyimli hoca "Bir an önce bu maçı unutmamız gerekiyor. Play-off hedefimize kilitlenmeliyiz" dedi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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