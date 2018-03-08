Kaf-Kaf dertli – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaf-Kaf dertli

    Kaf-Kaf dertli
    , ciddi biçimde gol sıkıntısı yaşıyor. İlk devrede 17 maçta 19 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda daha da kötü bir istatistikle gidiyor. Oynadıkları 8 karşılaşmada sadece 4 gol attılar.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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