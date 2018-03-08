'Demir' gibi zafer – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'Demir' gibi zafer

    'Demir' gibi zafer

    1. Lig’de nefesleri kesen karşılaşmada Mavi Şimşekler evinde Horozlar’ı yenerek rahatladı. Denizli, ile öne geçti. , , Tambe ve Mendy ile 3 puanı kaptı

    Kümede kalmak için çarpışan iki takım 'da karşı karşıya geldi. Denizlispor 21. dakikada 'ün golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 26'da harika kafa golüyle Adana Demir'in golünü kaydetti, devre 1-1 bitti. NDİP tambe YIKIP GEÇTİ dakikalar 48'i gösterirken Tambe ile öne geçti. Denizlispor'un beraberlik için yüklendiği son dakikalarda Demirspor, Tambe'nin getirdiği topu Mendy'nin filelerle buluşturmasıyla kritik mücadeleyi 3-1 kazandı.

    Uğur: Kümede kalacağız
    Adana Demirspor'un hocası Mustafa Uğur maç sonu şöyle konuştu: "Küme düşme hattıyla farkı 4 puana çıkardık. Bu takım ligde kalacak"

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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