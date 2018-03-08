'Demir' gibi zafer
Spor Toto 1. Lig’de nefesleri kesen karşılaşmada Mavi Şimşekler evinde Horozlar’ı yenerek rahatladı. Denizli, Mehmet Akyüz ile öne geçti. Adana Demirspor, Atabey Çiçek, Tambe ve Mendy ile 3 puanı kaptı
Kümede kalmak için çarpışan iki takım Adana'da karşı karşıya geldi. Denizlispor 21. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 26'da Atabey Çiçek harika kafa golüyle Adana Demir'in golünü kaydetti, devre 1-1 bitti. NDİP tambe YIKIP GEÇTİ ADANA Demirspor dakikalar 48'i gösterirken Tambe ile öne geçti. Denizlispor'un beraberlik için yüklendiği son dakikalarda Demirspor, Tambe'nin getirdiği topu Mendy'nin filelerle buluşturmasıyla kritik mücadeleyi 3-1 kazandı.
Uğur: Kümede kalacağız
Adana Demirspor'un hocası Mustafa Uğur maç sonu şöyle konuştu: "Küme düşme hattıyla farkı 4 puana çıkardık. Bu takım ligde kalacak"
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:15
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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