'Demir' gibi zafer

Kümede kalmak için çarpışan iki takım Adana'da karşı karşıya geldi. Denizlispor 21. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 26'da Atabey Çiçek harika kafa golüyle Adana Demir'in golünü kaydetti, devre 1-1 bitti. NDİP tambe YIKIP GEÇTİ ADANA Demirspor dakikalar 48'i gösterirken Tambe ile öne geçti. Denizlispor'un beraberlik için yüklendiği son dakikalarda Demirspor, Tambe'nin getirdiği topu Mendy'nin filelerle buluşturmasıyla kritik mücadeleyi 3-1 kazandı.



Uğur: Kümede kalacağız

Adana Demirspor'un hocası Mustafa Uğur maç sonu şöyle konuştu: "Küme düşme hattıyla farkı 4 puana çıkardık. Bu takım ligde kalacak"