Çoğum da gitti – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    da gitti

    Çoğum da gitti
    Dardanelspor'da teknik heyet istifa etti. Kötü sonuçların ardından teknik direktör Mehmet ve ekibi görevlerini bıraktılar. Sportif direktör Fadıl Kurt da bu istifaları doğruladı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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