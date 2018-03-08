Altınordu içeride zorlanmadı
Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Altınordu, İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Jean Bougouhi'nin kaleci Erce ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Deniz uzaklaştırdı.
14. dakikada Ali Dere'nin sol kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada arka direkte İbrahim Yılmaz bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada savunma arkasında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın aşırtma şutunda kaleci Erce topu iyi bir reflekse çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde Miran Aydın'ın kafasında top filelerle buluştu. 1-1
43. dakikada İbrahim Yılmaz'ın ara pasında Jean Bougouhi bir anda bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Murat Uçar son anda ayak koyup mutlak golü önledi.
44. dakikada Ali Dere soldan arka direğe kesti, kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu son anda çelmeyi başardı.
45+1. dakikada Berkay Samancı'nın ara pasında topla buluşan Kerim Avcı kalecinin yanından plaseyle fileleri havalandırdı. 2-1
61. dakikada kornerden gelen topa Zafer Şensoy yükselip kafayı vurdu, kaleci Erce topu rahat bloke etti.
65. dakikada İbrahim Yılmaz yayın üzerinden çok sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler topu iki hamlede kontrol etti.
78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan sert ortasında, Onur Kolay'ın ters vuruşunda top direği sıyırıp auta gitti.
90+5. dakikada Barış Alıcı'nın ceza sahasında düşürülmesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Mirkan Aydın, topu ağlara yolladı. 3-1
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:23
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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