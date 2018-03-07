K.Yaka’da Ahmet sorunu çözüldü – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    K.Yaka’da Ahmet sorunu çözüldü

    K.Yaka’da Ahmet sorunu çözüldü
    2'nci Lig 'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme çalışmaları yapan Karşıyaka, eski futbolculardan 'nın alacak dosyasını kapattı. ve yargılama masraflarıyla birlikte 386 bin alacaklı olan tecrübeli futbolcu, yönetimin uzun pazarlıkları sonucu alacağını 70 bin TL'ye kadar indirdi. Ahmet'e kendi içinden oluşturduğu kaynakla parayı ödeyen yönetim, dosyayı kapattı. Öte yandan K.Yaka'da Kömürspormaçı hazırlıkları sürüyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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