Kırklareli üç puana şartlandı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    üç puana şartlandı

    Kırklareli üç puana şartlandı
    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta SBS İnşaat ile 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Nazilli Bld.'de teknik direktör , maçı için iddialı konuştu.Tecrübeli teknik adam, "Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız. Bunu başaracak gücümüz de var" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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