Kepez seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    seriyi sürdürmek istiyor

    Kepez seriyi sürdürmek istiyor
    BAL'da mücadele eden Belediyespor, Akşehirspor'ı deplasmanda 1- 0 yenerek galibiyet serisini 4'e çıkardı. Kepez .,2 2. haftada evinde Manavgat Bld'yi konuk edecek. 11 Mart'ta Kepez H. Doğan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 14.00'da başlayacak.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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