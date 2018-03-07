Feyyaz Van’ı uçuracak – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Feyyaz Van’ı uçuracak

    Feyyaz Van’ı uçuracak
    'ın eski efsane futbolcusu , 3. Lig 2. grupta mücadele eden Van BB'yi bir üst lige taşımak istiyor. Yaklaşık 2 aydır Van'da olan Teknik Drektör Uçar, alt yapıya büyük önem verdiklerini, Vanspor'u da ancak Vanlı futbolcularla üst sıralara taşıyabileceğini söyledi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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