Adanaspor beyaz sayfa açacak – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    beyaz sayfa açacak

    Adanaspor beyaz sayfa açacak
    SÜPER Lig iddiasından uzaklaşan ve 'yle yolları ayıran , Eyüp Arın yönetiminde Ankaragücü'ne bileniyor. Arın, Başkent deplasmanından iyi bir sonuçla dönüp beyaz bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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