Üzülmez: "Her oyuncumuza eşit mesafedeyiz" – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Üzülmez: "Her oyuncumuza eşit mesafedeyiz"

    Üzülmez: "Her oyuncumuza eşit mesafedeyiz"

    1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , mücadelesinde zorlu fikstürü düşünerek bazı oyuncuları dinlendirebileceğini söyledi.

    Üzülmez, Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor ve maçlarında ikişer puan kaybettiklerini, maçının ilk yarısında ikinci yarının en kötü karşılaşmasını oynadıklarını belirtti.

    Hedefe giden takımların sezon içerisinde bazı maçları böyle oynayabileceğini ifade eden Üzülmez, "Son haftalarda rakibe karşı cömert davranıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Çok çalışmamıza rağmen ofansif olarak pozisyonları değerlendiremeyince sorun yaşıyoruz. Rakiplerimizin kaybettiği haftada aldığımız bir puan bize avantaj getirdi." dedi.

    İbrahim Üzülmez, hedeflerinin seri yakalamak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Temkinli olmak gerekiyor. Rakiplerimiz puan kaybediyor ama biz de son iki haftada 4 puan kaybettik. Yarışta kopma olacağını zannetmiyorum. Ligin 30. haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Elazığspor ve da şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Bu lig, çok çetin bir lig. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Hücum varyasyonlarında daha dikkatli olmamız gerekiyor."

    maçında kadro değişikliğine gidebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, " maçının ardından cumartesi günü ile zor bir maç oynayacağız. Fazla dinlenme şansımız olmayacak. Perşembe günü Bolu'ya gideceğiz. Gaziantepspor maçında dört veya beş oyuncumuzu dinlendirmeyi düşünüyoruz. Rotasyon yapmamız lazım ama her oyuncu da bu takımda hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

    Vedat Muric'in ikinci yarıya iyi başladığını ama şanssız bir dönem yaşadığını vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

    "Vedat bizim için çok önemli. Vedat için çok konuşuldu. Nazara mı geldi, bilemiyorum ama önümüzdeki dönem çok katkı sağlayacaktır. Kadro için çok değerli oyunculardan birisi. Gaziantepspor karşılaşmasında birçok yeni oyuncu sahada olacaktır. Katkı sağlamaya çalışacaklardır. Her oyuncumuza eşit mesafedeyiz. Eski ya da yeni hiç fark etmez. Bizi ileriye kim taşıyacaksa adaletli bir şekilde forma dağıtmaya çalışıyoruz."

    Üzülmez, yarış içerisindeki takım sayısının arttığını da belirterek, iki veya üç maçlık bir serinin şampiyonluk yarışında işlerini kolaylaştıracağına inandığını sözlerine ekledi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:26
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