Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
7 Mart Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
8 Mart Perşembe:
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
19.00 Ankaragücü-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:04
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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