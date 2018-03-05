Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

7 Mart Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)

16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

8 Mart Perşembe:

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

19.00 Ankaragücü-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)