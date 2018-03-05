Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor ( 19 Mayıs)

    16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor ( Yeni 19 Mayıs)

    19.00 Gazişehir -Ümraniyespor (Gaziantep)

    7 Mart Çarşamba:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)

    16.00 Demirspor-Denizlispor (5 Ocak )

    19.00 Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

    19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

    8 Mart Perşembe:

    16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

    19.00 Ankaragücü-Adanaspor ( 19 Mayıs)

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN