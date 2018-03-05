Kocaeli durmuyor

Ligin ikinci yarısında adeta şaha kalkan Kocaelispor, Osmaniye’ye konuk olduğu maçta, Burak Süleyman’ın tek golüyle gülerek Play-Off umutlarını sürdürdü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı ateş hattında kapatan Kocaelispor'a ikinci yarıda bir haller oldu... Üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan yeşil-siyahlılar, dün Osmaniyespor'a konuk oldu. Mücadelenin 39'uncu dakikasında Burak Özbakır ceza alanına girerken yerde kalınca Kocaeli serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Burak Süleyman müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Devre bu skorla geçilirken, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kocaeli; baskı yediği anları gol yemeden atlattı. 1-0'lık galibiyetle Play-Off iddiasını sürdürerek puanını 32'ye yükseltmeyi başardı.