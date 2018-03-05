Kocaeli durmuyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Kocaeli durmuyor

    Kocaeli durmuyor

    Ligin ikinci yarısında adeta şaha kalkan Kocaelispor, ’ye konuk olduğu maçta, ’ın tek golüyle gülerek Play-Off umutlarını sürdürdü

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı ateş hattında kapatan Kocaelispor'a ikinci yarıda bir haller oldu... Üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan yeşil-siyahlılar, dün Osmaniyespor'a konuk oldu. Mücadelenin 39'uncu dakikasında Burak Özbakır ceza alanına girerken yerde kalınca Kocaeli serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Burak Süleyman müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Devre bu skorla geçilirken, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kocaeli; baskı yediği anları gol yemeden atlattı. 1-0'lık galibiyetle Play-Off iddiasını sürdürerek puanını 32'ye yükseltmeyi başardı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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