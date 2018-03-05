Kemer fırtınası – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    fırtınası

    Kemer fırtınası

    Yoğun yağış sebebiyle bir süre ara verilen maçta Orhangazi deplasmanında Sevcan (2) ve ’in golleriyle kazanan 2003, yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı

    3. Lig 1. Grup'ta 2003 fırtınası hız kesmeden sürüyor. Son iki haftayı evinde Yomra ve 12 Bingöl galibiyetleriyle kapatan ekibi, Orhangazi engelini de 'la geçti. 24'te sağdan yapılan ortaya ayak koyan Sevcan takımını öne geçirdi: 1-0. 27'de aşırı yağış ve dolu sebebiyle 15 dakika ara verilen mücadelede, Sevcan kendisinin ve takımının ikinci golünü 32'de kaydetti: 2-0. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan mavi-beyazlılarda, 90'da kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturan skoru belirledi: 3-0. Play-off mücadelesi veren Kemer 2003 bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını da 42'ye yükselterek iddiasını sürdürdü.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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