Gol yağmuru – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Gol yağmuru

    Gol yağmuru

    Şampiyonluğu hedefleyen , Erciyes karşısında tarihi bir zafer elde etti. Doğu ekibinin, rakibini farklı geçerek puanını 45’e yükselttiği maça 4 gol atan damga vurdu

    TEKNİK direktörlük koltuğunu Levent Kartop'a emanet eden , mücadelesinde şov yaptı. Zor günler geçiren rakibi karşısında 'un 7, 11 ve 17'deki golleriyle rahatlayan Doğu ekibi; 22'de Gökhan, ve 32'de Mehmet ile soyunma odasına 5-1'lik üstünlükle girdi. Konuk ekibin tek sayısı 24'te Selim'den geldi. Mücadelenin ikinci yarısında yeşil-kırmızılı ekibin şovu hız kesmedi. 56'da Mehmet, 61'da Mustafa, 71'de Umut, 85'te Muhammed ve 86'da Yakup'un golleri tarihi bir skor ortaya çıkardı: 10-1. hedefiyle çıktığı yolda Diyarbekir, bu büyük zaferle puanını 45'e yükseltmeyi başardı. Tarihinin en kötü günlerini geçiren Kayseri Erciyes ise 25'inci hafta sonunda da galibiyetle tanışamayarak 0 puanda kaldı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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