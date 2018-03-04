Erzurumspor ve İstanbulspor puanları paylaştı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Erzurumspor ve İstanbulspor puanları paylaştı

    Erzurumspor ve İstanbulspor puanları paylaştı

    1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, , , Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 Onur Kolay), , Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, , Erman Bulucu, Trtovac, , Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, , Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), , (Dk. 84 Bekamenga)

    Goller: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (), Dk. 33 Muhammed Demirci (Penaltıdan), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 4 Mert Nobre, Dk. 68 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Oğuzhan Berber, Dk. 37 Yalçın Kılınç, Dk. 39 Zafer Şensoy, Dk. 45 Cajic (İstanbulspor)

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:35
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