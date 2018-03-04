Erzurumspor ve İstanbulspor puanları paylaştı
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 Onur Kolay), Muhammed Demirci, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Erman Bulucu, Trtovac, Hakan Arslan, Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Mert Nobre (Dk. 84 Bekamenga)
Goller: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Muhammed Demirci (Penaltıdan), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Mert Nobre, Dk. 68 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Oğuzhan Berber, Dk. 37 Yalçın Kılınç, Dk. 39 Zafer Şensoy, Dk. 45 Cajic (İstanbulspor)
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:35
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Toplam 1
Yorum
Tamam Kim gelirse gelsin gerçek bu ki fenerbahçede tek borç yükseliyor. Zor günler ve seneler
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 11
Yorum
gundayad Bence önce yanındakile Tolgay'a, neden kendini yere attığını ya da, Medel'lin topa kendinin vurduğunu neden söylemediğini sorsaydı.
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