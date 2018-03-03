Denizlispor'u uzatmada kalecinin golü yıktı!
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor uzatma dakikalarında yediği golle Grandmedical Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı. Manisaspor'un uzatmadaki golünü kaleci Göktuğ Bakırbaş kaydetti.
Denizlispor'un golleri 13.dakikada Leandro Kappel ve 56. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi. Grandmedical Manisaspor'un gollerini 9. dakikada İlkay Gül ve maçın uzatma bölümünde Manisaspor'un kalecisi Göktuğ Bakırbaş kaydetti.
Bu sonuçla Denizlispor 27, Grandmedical Manisaspor ise 15 puana yükseldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Önder Yılmaz, Habip Tiryaki
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Canberk Aydın, Lazic, Burak Altıparmak (Dk. 78 Veli Acar), Kerem Can Akyüz, Aissati, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Barış Örücü (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner), Kappel (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı), Mehmet Akyüz
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Kemal Temel, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Kağan Miray Bağış, Bakaki (Dk. 77 Furkan Parsak), İlkay Gül, Sebaihi (Dk. 85 Uğur Pamuk), Perovic, Asım Hamzaçebi, Alper Önal (Dk. 81 Akın Açık)
Goller: Dk. 9 İlkay Gül, Dk. 90+2 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Grandmedical Manisaspor), Dk. 13 Kappel, Dk. 56 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ziya Alkurt, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 90 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 44 Sebaihi, Dk. 64 Kemal Temel (Grandmedical Manisaspor)
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:32
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Denizlispor'u uzatmada kalecinin golü yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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