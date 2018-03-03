Denizlispor'u uzatmada kalecinin golü yıktı! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'u uzatmada kalecinin golü yıktı!

    Denizlispor'u uzatmada kalecinin golü yıktı!

    1. Lig'in 25. haftasında uzatma dakikalarında yediği golle ile 2-2 berabere kaldı. Manisaspor'un uzatmadaki golünü kaleci Göktuğ Bakırbaş kaydetti.

    'un golleri 13.dakikada Leandro Kappel ve 56. dakikada 'tan geldi. 'un gollerini 9. dakikada ve maçın uzatma bölümünde Manisaspor'un kalecisi Göktuğ Bakırbaş kaydetti.

    Bu sonuçla Denizlispor 27, Grandmedical Manisaspor ise 15 puana yükseldi.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Hakan Ceylan, Önder Yılmaz, Habip Tiryaki

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, , Lazic, Burak Altıparmak (Dk. 78 ), , Aissati, , Ziya Alkurt, Barış Örücü (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner), Kappel (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı), Mehmet Akyüz

    Grandmedical Manisaspor: , Kemal Temel, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Kağan Miray Bağış, Bakaki (Dk. 77 Furkan Parsak), İlkay Gül, Sebaihi (Dk. 85 Uğur Pamuk), Perovic, Asım Hamzaçebi, Alper Önal (Dk. 81 Akın Açık)

    Goller: Dk. 9 İlkay Gül, Dk. 90+2 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Grandmedical Manisaspor), Dk. 13 Kappel, Dk. 56 Ziya Alkurt (Denizlispor)

    Sarı kartlar: Dk. 40 Ziya Alkurt, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 90 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 44 Sebaihi, Dk. 64 Kemal Temel (Grandmedical Manisaspor)

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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