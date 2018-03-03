Altınordu'da eksikler can sıkıyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    'da eksikler can sıkıyor

    Altınordu'da eksikler can sıkıyor
    PLAY-Off mücadelesi veren , yarın deplasmanda oynayacağı maçına üç eksikle çıkacak. ekibinde hafta içinde ameliyat olan sağ bek Kerim Alıcı, cezalısı stoper Recep ve tedavisi süren ön libero Oğulcan forma giyemeyecek. Mirkan, Fatih ve Erdoğan ise sarı kart sınırında bulunuyor.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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