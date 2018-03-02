Altınordulu Berke formaya hasret – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Altınordulu Berke formaya hasret

    Altınordulu Berke formaya hasret
    1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu'da ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç kaleci Berke Özer formaya hasret kaldı. kampında tarafından izlenen 17 yaşındaki file bekçisi uzun süredir yedek kulübesinde görev bekliyor. ve ile takımlarından 'in de takip ettiği bildirilen Berke, ligde son 10 haftada forma şansı bulamadı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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