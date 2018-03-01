Üstek uyardı! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    uyardı!

    Üstek uyardı!
    Düşme hattındaki 'de başkan Mustafa Üstek, iç sahadaki maçı öncesi taraftara sağduyu çağrısı yaptı. , "Kötü tezahürat ya da saha olaylarından seyirci cezası almak istemiyoruz" dedi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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