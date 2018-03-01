Tekke’nin acı günü – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    Tekke’nin acı günü

    Tekke’nin acı günü
    Denizli 'nin hocası Fatih Tekke'nin vefat eden dedesi Ömer Osman Tekke'nin cenazesi, 'un Köprübaşı ilçesinde defnedildi. 97 yaşındaki Tekke için Merkez Camisi'ndeki törende Fatih Tekke ve Köprübaşı Belediye Başkanı babası Ahmet Tekke taziyeleri kabul etti.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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